В Алтайском заповеднике фотоловушки зарегистрировали четырех снежных барсов

Хищников удалось заснять на Шапшальском хребте

ТАСС, 26 июля. Впервые за время наблюдений фотоловушки Алтайского государственного биосферного заповедника зарегистрировали четырех снежных барсов. Ранее в год удавалось заметить не более одной-двух особей этого краснокнижного животного, сообщили в пресс-службе заповедника.

"Проверка камер осуществляется один раз в году из-за труднодоступности территории, поэтому данные получают с задержкой на один год. 4 августа 2022 перед камерами позировали самка и два ее котенка, а 25 октября мимо камер прошел еще один барс - самец. В предыдущие годы отмечались обычно одна-две особи", - говорится в сообщении.

Редкого хищника зафиксировали фотоловушки на Шапшальском хребте. Впервые животное заметили там в 2017 году.

Снежный барс (ирбис) обитает на территории 12 стран и везде внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы в статусе редкого или исчезающего вида. Его численность в России (в горах Алтае-Саянского экорегиона) - 70-90 особей, что составляет 1-2% от мировой.