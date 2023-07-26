В Якутии закрыли зоопарк для посещения после сильного ветра

Из-за непогоды пострадали кровля, ворота, заграждения, а также упало несколько деревьев

ЯКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Республиканский зоопарк "Орто Дойду" в Хангаласском районе Якутии закрыт для посещения после произошедшего во вторник сильного ветра, из-за чего пострадали кровли и повалились деревья. Об этом сообщили ТАСС в зоопарке.

Созданный в 2001 году "Орто Дойду" - единственный в мире зоопарк, который работает в условиях северного экстремально холодного климата. В нем функционируют секторы энтомологии и герпетологии, орнитологии, мелких и крупных хищных млекопитающих, копытных животных и приготовления кормов.

25 июля во второй половине дня начался шквалистый ветер. "В результате этого ветра пострадали кровли, очень много деревьев повалило, ворота, заграждения", - сообщил представитель зоопарка. Никто из посетителей и животных не пострадал. 25 июля зоопарк сообщил о том, что закрыт для посещения до устранения последствий.

Зоопарк просит помощи в устранении последствий и приобретении стройматериалов.

Первыми откликнулись сотрудники региональной дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и природных парков, в структуре которой был создан и ранее находился зоопарк. Как уточнили ТАСС в пресс-службе дирекции, в данный момент в зоопарк прибыли и работают шестеро сотрудников.