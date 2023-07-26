В Суздале пройдет фестиваль духовной музыки

На нем выступят церковные хоры из Сербии, Белоруссии, России

ТАСС, 26 июля. Церковные хоры из Сербии, Белоруссии, России, а также Луганской Народной Республики (ЛНР), выступят в Суздале на международном фестивале духовной музыки с 5 по 19 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Международный фестиваль духовной музыки "Голоса Суздаля" пройдет с 5 по 19 августа. В течение двух недель на площадках древнего города на фестивале, организованном Владимиро-Суздальским музеем-заповедником при поддержке Владимирской епархии РПЦ и церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения, выступят 10 хоров из разных регионов России, Сербии, Белоруссии, ЛНР. Выступления пройдут как в интерьерах музея, так и в действующих храмах, поэтому у гостей будет возможность услышать лучшие церковные голоса и принять участие в богослужениях", - говорится в сообщении.

Откроет фестиваль "Голоса Суздаля" 5 августа концерт мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря, в Богородице-рождественском соборе Суздальского кремля представит программу Митрополичий хор Минского кафедрального Собора Белорусской православной церкви под управлением Виталия Соболевского. В Крестовой палате кремля выступит участник из Сербии - "Хор Королевы Марии" под руководством Тани Андриич.

Из Нижнего Новгорода на фестиваль приедут Певчие правого клироса Старопечерской церкви Преображения Господня и ансамбль Avlos, из Ростова-на-Дону - Женский хор Регентско-певческого отделения Донской Духовной семинарии. Также свои программы представят Архиерейский хор Свято-Николаевского собора Алчевска (ЛНР), мужской хор Саввино-Сторожевского монастыря, Праздничный мужской хор Николо-Угрешского монастыря и хор "Артос" храма Сергия Радонежского. Завершится фестиваль 19 августа концертом хора московского Данилова монастыря.

"Суздаль насыщен разноплановыми событиями, в том числе религиозной тематики, но при этом фестивали церковных хоров до настоящего времени еще никогда не проводились. Мы решили заполнить эту нишу, учитывая важность древней музыкальной традиции для восприятия образа Суздаля как центра духовной культуры", - сообщила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, чьи слова приводятся в материале.