Алтай готов войти в пилотные регионы, где запустят проект по регулированию гостевых домов

По состоянию на 1 июля количество средств размещения в регионе составило 1,3 тыс., в том числе гостевых домов - 398

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Республика Алтай готова войти в перечень пилотных регионов, на территории которых будет проходить эксперимент по регулированию использования гостевых домов. С предложением о включении региона в эксперимент обратился глава республики Олег Хорохордин к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на совещании по развитию внутреннего туризма.

"Мы просим рассмотреть возможность включить Республику Алтай в перечень пилотных регионов, на территории которых будет проходить эксперимент по регулированию использования гостевых домов. Считаем, что предусмотренные в рамках данного законопроекта меры будут способствовать легализации теневого сектора и реализации огромного потенциала роста объема туристического сектора Республики Алтай", - сказал он.

По словам Хорохордина, по состоянию на 1 июля текущего года количество средств размещения в регионе составило 1,3 тыс., в том числе гостевых домов - 398, при этом более половины средств размещения, а в некоторых районах - до двух третей - находятся в "серой" зоне, не учитываются в официальной статистике и не регистрируются в налоговых органах. Туристический поток в Республике Алтай по итогам 2022 года вырос на 14% и составил 2,5 млн человек.

Михаил Мишустин поддержал данное предложение, отметив, что к данной ситуации необходим гибкий подход. "Я поддерживаю. Единственное - все должно быть необременительно, разные режимы могут быть. Понятно желание сэкономить, но никакого тогда развития не будет. Социальная инфраструктура и любая другая нуждается в обратном поступлении, давайте посмотрим, что можно сделать. Такие поручения будут даны", - сказал он.

Ранее группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который вводит в законодательство понятие "гостевой дом" и предусматривает в качестве эксперимента предоставление гостиничных услуг в гостевых домах в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.