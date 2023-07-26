На Урале откроют новые площадки для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Ежегодно с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения в больницы Свердловской области обращаются около 20 тыс. жителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Новые площадки для увеличения диагностики и снижения смертности по сердечно-сосудистым заболеваниям планируется открыть в 2023 году в Свердловской области. Об этом сообщил главный внештатный специалист-кардиолог министерства здравоохранения региона, заведующий кардиологическим отделением Свердловской областной клинической больницы № 1 Александр Быков.

"Если говорить про кардиологию, что касается чрескожных коронарных вмешательств, это 10 учреждений и 8 городов, где можно провести такую процедуру. Если мы говорим про хроническую сердечную недостаточность, на данный момент функционирует 24 центра хронической сердечной недостаточности и в этом году планируется открытие 25-го, учреждение в Верхней Пышме", - сказал он на пресс-конференции Уральского информационного центра ТАСС.

По словам Быкова, в этом году также планируется открыть отделение для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Серове Свердловской области.

Ежегодно с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения в больницы Свердловской области обращаются около 20 тыс. жителей, добавила заведующая первым неврологическим отделением городской клинической больницы № 33, врач-невролог Марина Топоркова.