На Алтае до 2028 года планируют реализовать туристические инвестпроекты на 50 млрд рублей

В крае планируется строительство модульных отелей на 630 номеров, многофункционального санаторного комплекса в Белокурихе, всесезонного курорта в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь"

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Инвестиционные проекты в сфере туризма на общую сумму свыше 50 млрд рублей планируют реализовать в Алтайском крае до 2028 года. Об этом сообщил глава региона Виктор Томенко на совещании по развитию туризма.

"В настоящее время инвестиционный портфель в сфере туризма нашего края включает 41 соглашение с общим объемом инвестиций более 50 млрд рублей. Намеченные инвесторами планы будут осуществляться до 2028 года. В результате будет создано более 4,5 тыс. номеров, свыше 4 тыс. новых рабочих мест", - сказал он.

В крае планируется строительство модульных отелей на 630 номеров, многофункционального санаторного комплекса в Белокурихе, всесезонного курорта в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь", гостиничного комплекса в игорной зоне "Сибирская монета". Он отметил, что уже сейчас регион по числу коллективных средств размещения первый в Сибирском федеральном округе. По словам Томенко, турпоток в Алтайском крае составил 2,2 млн человек. "В этом году рассчитываем, что он вырастет еще на 5-7%", - сказал он.

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм, ежегодный турпоток в регион - не менее 2 млн человек, не считая 2020 года, когда из-за пандемии показатель упал до 1,3 млн человек.