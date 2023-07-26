Инвесторы вложат 14 млрд рублей в развитие 110 объектов придорожного сервиса в Башкирии

Развитие объектов придорожного сервиса подразумевает модернизацию самих станций и появление удобств для посетителей: бесплатного интернета, буфета и туалета

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Инвесторы развивают 110 объектов придорожного сервиса в Башкирии, в которые вложат 14 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на совещании по развитию внутреннего туризма под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"За три года мы смогли ввести более 330 новых объектов и модернизировали свыше 400 действующих объектов придорожного сервиса. Это суммарно почти 40 млрд рублей инвестиций. Сейчас 110 объектов находятся у нас в работе на 14 млрд рублей", - сказал Назаров.

Развитие объектов придорожного сервиса подразумевает модернизацию самих станций и появление удобств для посетителей: бесплатного интернета, буфета и туалета. В Башкирии им начали заниматься три года назад. В республике разработали концепцию придорожного сервиса, согласно которой поставили задачу построить 1 тыс. новых комплексов придорожного сервиса и модернизировать еще 1 тыс. объектов из уже существующих АЗС. Для этого была разработана генеральная схема придорожного сервиса, которая сейчас включает 260 земельных участков - потенциальных площадок для размещения объектов. Кроме того, были разработаны меры поддержки для потенциальных инвесторов, среди которых предоставление земли в аренду без проведения торгов по льготной ставке, преференции по налогам на имущество и прибыль, компенсации части затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру.

Премьер-министр Башкирии обратился к Мишустину с предложением упростить процедуры и сократить сроки на получение разрешений на строительство примыканий к федеральным трассам.

Мишустин отметил комплексный характер мер поддержки, которые оказываются в Башкирии при строительстве объектов придорожного сервиса. Он предложил направить их в регионы в виде рекомендаций правительства РФ. Что касается обращения Назарова по поводу разрешений на строительство примыканий, Мишустин также его поддержал. "В том числе координация и синхронизация этого процесса с федеральными дорогами очень важна", - сказал он.