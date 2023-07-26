На улицы Волгограда выйдут автобусы на экотопливе

Новые автобусы оснащены антиблокировочной системой, современным программным обеспечением, электронной панелью управления

ВОЛГОГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Поставка первых 60 автобусов, работающих на сжиженном природном газе, планируется для обслуживания городских маршрутов Волгограда осенью 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области по итогам рабочей поездки губернатора региона Андрея Бочарова.

Глава области вместе с мэром Волгограда Владимиром Марченко посетили производственные цеха компании "Волгабас", пообщались с руководством и работниками предприятия. Во время поездки были рассмотрены вопросы реализации инвестпроектов, создание востребованных моделей пассажирского транспорта, в том числе работающих на сжиженном природном газе (СПГ).

"Планируется, что уже осенью 2023 года Волгограду будут поставлены 60 таких машин [автобусов, работающих на сжиженном природном газе] для обслуживания городских маршрутов", - говорится в распространенном сообщении.

"Волгабас" идет в ногу со временем. Решения, которые начал применять завод для использования автобусов на городских маршрутах, - серьезный шаг в сторону повышения качества, надежности, продолжительности срока эксплуатации", - процитировала Бочарова пресс-служба.

Уточняется, что новые автобусы оснащены антиблокировочной системой, современным программным обеспечением, электронной панелью управления. Кузова транспортных средств собираются на базе болтовых соединений, технология позволяет увеличить производительность труда и жесткость конструкции.

Машиностроительный холдинг "Волгабас" в рамках заключенных с Минпромторгом России, администрациями региона и города Волжского специнвестконтрактов реализует проект по формированию производства полного цикла для выпуска различных модификаций автобусов малого, среднего и большого класса. В марте 2023 года в Волгоградской области стартовало строительство первого в Южном федеральном округе комплекса по производству сжиженного природного газа. Ключевыми потребителями СПГ будут автобусы и спецтехника. Сейчас в регионе действуют 23 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, на компримированном природном газе работают более 3,6 тыс. единиц автотранспорта. А до 2026 года в планах построить еще семь газозаправочных комплексов и переоборудовать 587 единиц транспорта.