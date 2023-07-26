В Новосибирске пройдет очный акселератор для более 100 технологических проектов

Мероприятие станет частью проектно-образовательного интенсива "Архипелаг"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские авторы более 100 технологических проектов с 29 июля по 6 августа пройдут очную акселерационную программу в Новосибирске, которая станет частью проектно-образовательного интенсива "Архипелаг". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Эксперты НТИ отобрали проекты для программы ускоренного развития из более 400 заявок. Для них на площадке интенсива "Архипелаг" в Новосибирске будут организованы более 60 образовательных и развивающих мероприятий, экспертные сессии, выступления перед инвесторами и представителями отраслей.

"Свыше 100 проектов по итогам отбора примут участие в акселерационной программе "Архипелага". Более половины разработок - это проекты в области беспилотных авиационных систем (БАС), также есть решения в сфере технологий для космоса, технологий улучшения жизни человека и биотехнологий, креативных индустрий. 13 команд участников были отобраны из числа лучших проектов форума "Сильные идеи для нового времени", - рассказали в пресс-службе.

По словам руководителя направления массовой акселерации Платформы НТИ Сергея Синегубкина, особенностью акселератора станет индивидуальный подход к каждой команде, построение персонализированных траекторий развития и планов продвижения проекта, а также возможность для участников претендовать на долгосрочную поддержку НТИ.

"Большая часть (около 60%) отобранных проектов находятся на стадии прототипа или MVP (минимально жизнеспособный продукт - прим. ТАСС), 25% проектов - на стадии работающего продукта или масштабирования, и 15% - это разработки ранних стадий", - уточнили в организации.

Об акселераторе

Акселератор для технологических проектов - традиционная часть ежегодного интенсива "Архипелаг", организуемого АНО "Платформа НТИ", правительством Новосибирской области, Агентством стратегических инициатив, Фондом поддержки проектов НТИ и Университетом 2035.

По результатам Архипелага в 2022 году акселерацию прошли 1 173 проекта, 33 из них получили поддержку Фонда содействия инновациям на сумму 111 млн рублей, 13 команд стали резидентами "Сколково".