Якутия получит 3,3 млрд рублей на реализацию мастер-планов городов Якутск и Нерюнгри

Средства пойдут на реализацию шести проектов

ЯКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Специальные казначейские кредиты в размере 3,3 млрд рублей одобрены Якутии, средства направят на реализацию мастер-планов городов Якутск и Нерюнгри. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Якутии одобрены специальные казначейские кредиты в размере 3,3 млрд рублей на проекты развития городов. Такое решение принято президиумом правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Заявка республики стала первой среди дальневосточных регионов, получивших одобрение на выделение казначейских кредитов", - говорится в сообщении.

Средства пойдут на реализацию шести проектов, работы на всех них будут проведены в рамках реализации мастер-планов Якутска и Нерюнгри, уточнили в правительстве.

"В частности, 1,2 млрд [рублей] будет направлено на обеспечение социальной инфраструктурой комплексного развития территории жилой застройки микрорайона "Спортивный" города Якутска. Речь идет о строительстве детского сада на 240 мест и многофункционального спортивного зала. Также в столице республики стартует благоустройство общественных пространств: центральной площади Ленина, набережной озера Сайсары и набережной Романа Дмитриева в 202-м микрорайоне. На это выделят 1,5 млрд рублей", - отмечается в сообщении. В Нерюнгри проведут капитальный ремонт лечебного корпуса центральной районной больницы, на этом предусмотрят почти 500 млн рублей.

Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, проектно-сметные документации составлены, есть готовность начать работы уже в этом году.