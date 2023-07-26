Хоценко сообщил, что в Омске возле каждой школы обустроят современные переходы

Каждый переход будет с круглосуточной подсветкой, камерами, светофорами или лежачими полицейскими

ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Власти Омской области направят около 150 млн рублей на обустройство современных переходов через дороги возле каждой из почти 400 школ Омска. Об этом сообщил журналистам врио губернатора региона Виталий Хоценко.

"Все мы очень переживаем за наших детей и сделаем у каждой школы Омска - у нас их под 400 - современные переходы через автомобильные дороги по технологии Росатома. На это в этом и следующем году будет направлено 150 млн рублей", - сказал Хоценко.

Он отметил, что каждый переход будет с круглосуточной подсветкой, камерами, светофорами или лежачими полицейскими. "Дети должны безопасно переходить дорогу. Уверен, что эффект почувствуют все родители", - подчеркнул врио главы региона.

Еще 150 млн рублей будет направлено на ремонт дорожной сети Омска. Объекты пока не определены. "Я дал поручение мэру Омска Сергею Шелесту, нашему министру транспорта. В понедельник уже станет ясно, какие дороги мы сделаем, какие ремонты будут выполнены", - подытожил Хоценко.