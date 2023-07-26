В Перми участники олимпиады по кулинарии приготовят 4 тыс. порций жарехи с грибами

Министр промышленности и торговли края Алексей Чибисов сообщил, что ожидают свыше 200 участников из более чем 30 регионов страны

ТАСС, 26 июля. Шеф-повара приготовят на эспланаде Перми 4 тыс. порций жарехи с грибами и дикоросами в ходе IV Всероссийской Олимпиады по кулинарному искусству и сервису "Легенда" имени Виктора Беляева, которая пройдет в столице Прикамья в августе. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.

"Рекордные 4 тыс. порций приготовят известные шеф-повара в честь 300-летия Пермского края", - говорится в подготовленной к заседанию правительства презентации.

Как рассказал заместитель председателя правительства Пермского края, министр промышленности и торговли Алексей Чибисов, олимпиада пройдет в Перми 25-27 августа, ожидается свыше 200 участников из более чем 30 регионов страны, в том числе из Запорожской области.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, в ходе финала IV "Легенды" пройдет девять чемпионатов под судейством по стандартам Всемирной ассоциации шеф-поваров. Финалисты "Легенды" поборются за звание лучших шеф-поваров, юниоров, пиццайоло, пиццайоло-юниоров, фромажеров, сыроделов, официантов. В этом году впервые в конкурсную программу "Легенды" по примеру международной кулинарной олимпиады в Эрфурте (Германия) включено новое направление - командные соревнования, команда из шеф-повара и юниора приготовит 10 сетов из трех блюд-компонентов по заданной теме "Пермь-300". Запланирована также деловая программа, участники обсудят темы использования локальных продуктов в ресторанах, развитие местных брендов, устройство экономики ресторана и отеля в регионе.

Кроме того, в 25-й раз пройдет Фестиваль кулинарного мастерства "Прикамская кухня". Соревновательная программа фестиваля будет состоять из конкурсов "Этнозакуска", "Прикамский пирог", "Блины прикамских притоков" и "Пирожное-Пермь-300". Также участники должны будут из пищевых продуктов создать арт-объект на тему "Букет моему любимому городу на юбилей". А в новой номинации "Здоровье в промышленном городе" командам от предприятий питания необходимо будет за 120 минут разработать три комплексных обеда.

Олимпиада "Легенда", объединяющая несколько чемпионатов на одной площадке, основана легендарным кремлевским шеф-поваром и президентом Национальной ассоциации кулинаров России Виктором Беляевым, который ушел из жизни в январе 2022 года. Олимпиада проходит при поддержке Федерации рестораторов и отельеров России, правительства Пермского края, регионального министерства промышленности и торговли и при участии членов Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров.