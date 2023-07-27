На Сахалине объявили высокую пожарную опасность

Речь идет об Охинском районе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Высокая пожарная опасность объявлена на 27-29 июля в Охинском районе, самом северном на Сахалине, сообщили ТАСС в агентстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона.

"На территории Охинского района сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс пожарной опасности)", - рассказали в агентстве. Ранее пожарная опасность там была объявлена на 25-26 июля.

Сейчас в Охинском районе облачно, ветра нет. Температура воздуха в дневное время держится на отметке плюс 18 градусов.

Всего существует пять классов пожарной опасности, где четвертый - высокая опасность, пятый - чрезвычайная опасность. При четвертом классе наземное патрулирование ведется в местах расположения объектов, складов, местах отдыха. Авиапатрулирование - не менее двух раз по каждому маршруту, организуется круглосуточное дежурство на пожарных наблюдательных пунктах. Наземные и воздушные команды в местах дежурств находятся в полной готовности, резервные пожарные команды лесхозов приведены в готовность.