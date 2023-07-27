В Магаданской области из-за дождя продлили экстренное предупреждение

Речь идет об Омсукчанском, Северо-Эвенском и Среднеканском муниципальных образованиях

ТАСС, 27 июля. Спасатели объявили на пятницу экстренное предупреждение на территории трех муниципалитетов Магаданской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 28 июля", - рассказали в центре.

Там уточнили, что в Омсукчанском, Северо-Эвенском и Среднеканском муниципальных образованиях ожидается сильный дождь. Существует вероятность чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе ЖКХ и объектов жизнеобеспечения, обрушения и деформация слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Также возможны размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов.

Ранее спасатели объявляли на 27 июля экстренное предупреждение из-за сильных дождей почти на всей территории региона, кроме южной части - Ольского муниципального образования и Магадана. Из-за размытия дорожного полотна в Магаданской области 26 июля закрыли трассу Палатка - Кулу - Нексикан.

Сейчас в регионе повсеместно продолжают идти дожди, дует слабый ветер. Температура воздуха в Магадане в дневное время опустилась до плюс 16 градусов.