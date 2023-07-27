Зоопарк под Омском расширился более чем вдвое

В планах на 2023 год также возведение новых вольеров для кенгуру

ОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Площадь зоопарка в поселке Большеречье под Омском увеличилась более чем в два раза, с 9 до 21 га, сообщила журналистам директор зоопарка Юлия Сырецкая. Это позволит расширить вольеры для комфорта животных, привезти новых питомцев и повысить уровень благоустройства для посетителей.

"Наш зоопарк увеличился до 21 га. Для сравнения, он занимал площадь 9 га, теперь на 12 [га] больше. Есть куда развиваться, куда расти. Наша основная задача - сделать комфортные условия для животных. Не забываем мы и о посетителях, чтобы им комфортно было передвигаться, было где отдохнуть и перекусить", - рассказала Сырецкая.

По ее словам, уже в августе откроется комплекс новых просторных вольеров для рысей, где для них созданы природные условия обитания с грунтом и деревьями, более 10 вольеров для птиц, которые могут зимовать на улице. В планах на 2023 год - строительство новых вольеров для кенгуру. "Мы завозим новый вид серого кенгуру. Будет большой комплекс", - отметила она. Также появятся лемуры, альпаки, в 2024 году - капибары.

Ранее в зоопарке возвели новый комплекс для копытных, вольеры для павлинов. "Для сравнения, старые вольеры были около 20 "квадратов", сейчас - 200-250", - добавила директор учреждения. Для посетителей построили второе кафе, установили аттракционы, детскую площадку, вдоль берега реки оборудовали беседки и места для отдыха посетителей.

Сырецкая добавила, что в планах на 2024 год - глобальная реконструкция здания, где содержится бегемот. "Уже сейчас идет реконструкция фасада. Будет также построен летний вольер с уличным бассейном и реконструирован внутренний вольер", - подытожила она.

Большереченский зоопарк располагается в Омской области, в живописной пойме речки Большой, неподалеку от места ее впадения в Иртыш. В нем содержатся более 200 видов и более 2 тыс. экземпляров животных со всего света.