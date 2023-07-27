В Чувашии к зимнему сезону планируют создать сноупарк для фристайлистов

Открыть его намерены на базе республиканской спортивной школы олимпийского резерва

ТАСС, 27 июля. В Чувашии создадут сноупарк для фристайлистов на базе отделения горнолыжного спорта и фристайла республиканской спортивной школы олимпийского резерва к началу зимнего сезона. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства физической культуры и спорта республики.

"Уверен, что наш сноупарк будет востребован, потому что в центральной части России это второй после Москвы спортивный объект. Объект будет готов к ближайшему зимнему сезону", - приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Чувашии Василия Петрова.

По информации пресс-службы министерства, сноупарк будет создан на базе отделения горнолыжного спорта и фристайла республиканской спортивной школы олимпийского резерва №2. По словам главы Чувашии Олега Николаева, в стране не так много объектов подобного уровня. "Республика станет местом притяжения лучших спортсменов страны. Новый объект позволит качественно проводить тренировочный процесс в любое время года и устраивать соревнования местного и всероссийского уровня", - приводятся слова Николаева в сообщении.

Главной составляющей спортивного объекта станет аэроподушка размером 55х25 м. Средства на ее покупку получили из внебюджетных источников при поддержке председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Аэроподушку уже разместили на одном из склонов горнолыжной базы. Для этого подготовили необходимое основание.

Кроме того, закупили искусственное покрытие для разгонной трассы, которое уложат в скором времени. Здесь также появятся джиббинговые (искусственные) препятствия. Еще одним элементом сноупарка станет одноместная буксировочная канатная дорога протяженностью 340 м. Новое оборудование для ее монтажа и установки приобрели за счет средств республиканского бюджета.

В сообщении говорится, что оснащение современными аэроподушкой и канатной дорогой позволит спортсменам республики совершенствовать свои навыки в выполнении сложных акробатических трюков в биг-эйре, слоуп-стайле и части элементов ски-кросса. После завершения строительных работ сноупарк оценит специалист Федерации фристайла России.