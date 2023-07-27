Хакасский заповедник оборудовал первую в регионе инклюзивную экотропу для слабовидящих

Экспозиция на маршруте знакомит посетителей с палеонтологическим и антропологической историей республики

ТАСС, 27 июля. Первая в Хакасии экотропа, адаптированная для людей с ограниченными возможностями по зрению, появилась в государственном природном биосферном заповеднике "Хакасский". Экспозиция на маршруте знакомит посетителей с палеонтологическим и антропологической историей республики, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС директор заповедника Виктор Непомнящий.

"Мы решили сделать тропу инклюзивной. Это сложно сделать в условиях заповедника - там нет такой инфраструктуры, как в городе. <...> На информационных аншлагах сделали шрифты Брайля. Экспозиции сделаны объемными, их можно потрогать руками. В этом году мы запустили этот проект", - сказал директор.

По его словам, экспозиция, представленная на маршруте, знакомит туристов с организмами, обитавшими на территории Хакасии сотни миллионов лет назад. Кроме того, тропа проходит рядом с большим количеством объектов культурно-исторического наследия - люди жили там в различные эпохи. Руководство заповедника подало заявку на привлечение финансов для развития экотропы.

Другой важный проект заповедника - первый за Уралом центр реинтродукции (восстановления популяции в природной среде) краснокнижной лошади Пржевальского. В текущем году уже установлено восемь из более чем 40 километров особого вольерного ограждения, построена большая часть объектов вспомогательной инфраструктуры. На следующий год планируется завоз животных из Оренбургского заповедника, где находится пока единственный в России центр реинтродукции этого вида. Для продолжения восстановление популяции руководство заповедника прорабатывает вопросы о ввозе лошади Пржевальского из Монголии.

Заповедник "Хакасский" образован постановлением правительства РФ в 1999 году на базе государственных природных заказников "Чазы" и "Малый Абакан". "Хакасский" включает девять кластерных (изолированных) участков в Орджоникидзевском, Ширинском, Боградском, Усть-Абаканском и Таштыпском районах. Общая площадь заповедника - 267,9 тыс. га.