В Нижегородской области на базе ИНТЦ планируют создать технопарк "Академик Андронов"

В технопарке планируется размещение резидентов "Квантовой долины", реализующих свои проекты совместно с вузами и научными институтами региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Технопарк "Академик Андронов" для реализации инновационных стартапов, подготовки научных и инженерных кадров для промышленных предприятий планируется создать на базе нижегородского инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время отчета перед депутатами законодательного собрания.

"В настоящее время прорабатывается вопрос создания в рамках ИНТЦ "Квантовая долина" технопарка "Академик Андронов" для реализации инновационных стартапов, подготовки научных и инженерных кадров для промышленных предприятий", - рассказал Никитин.

Подготовка инженерных кадров и реализация университетских технологических стартапов на базе лабораторий технопарка "Академик Андронов" - идея, положенная в основу инвестиционно-технологической инициативы "Новая механика", разработанной нижегородским научно-образовательным центром.

В управляющей компании ИНТЦ отметили, что в технопарке планируется размещение резидентов "Квантовой долины", реализующих свои проекты совместно с вузами и научными институтами региона.

"Подготовлена архитектурная концепция, разрабатывается проект планировки территории, вносятся изменения в градостроительную документацию. Технопарк планируется разместить на территории кластера ИНТЦ в Кузнечихе. Общая площадь зданий составит более 21 тысячи квадратных метров. В них разместятся производственные цеха, офисы, лектории, рекреационные и спортивные зоны. Строения планируется связать между собой переходами, чтобы резиденты могли беспрепятственно попасть в любой корпус, не выходя на улицу", - рассказал генеральный директор АО "Управляющая компания ИНТЦ "Квантовая долина", советник губернатора Тимур Халитов.

О научном центре

"Квантовая долина" - это территория с особым налоговым режимом для осуществления инновационной деятельности на территории Нижегородской области по пяти направлениям, включая передовые цифровые технологии, инновационные производства, интеллектуальные транспортные системы.

Статус резидента ИНТЦ дает возможность получить налоговые и таможенные льготы. В течение 10 лет налог на прибыль, имущество и НДС, а также таможенные платежи для резидентов будут равны нулю, а страховые взносы уплачиваются по единому пониженному тарифу. Резидентами ИНТЦ уже сейчас могут стать компании со всей страны, реализующие научно-технологические проекты по направлениям работы центра.