В Кировской области начались съемки фильма о Герое Советского Союза Александре Опарине

Съемки продлятся до сентября 2023 года

КИРОВ, 27 июля. /ТАСС/. Киностудия "Формат" приступила к съемкам в Кировской области документально-художественного фильма об уроженце региона, участнике афганской войны, Герое Советского Союза Александре Опарине. Об этом сообщается на сайте правительства Кировской области.

"В Кировской области начались съемки документально-художественного фильма о Герое Советского Союза Александре Опарине. Александр Яковлевич - уроженец Кировской области, участник афганской войны, которому присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Работа будет называться "Аксиома подвига", - говорится в сообщении.

В основу сценария легли воспоминания очевидцев и родных героя о его судьбе, о подвиге, сцены исторической реконструкции с ключевыми моментами жизни героя, в том числе сцены последнего боя.

Фильм входит в цикл проекта "Герои земли Вятской", инициатором и реализатором которого выступает киностудия "Формат" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Кировской области и регионального отделения "Российского союза ветеранов Афганистана".

Съемки продлятся до сентября 2023 года. Премьерный показ фильма запланирован на весну 2024 года в кировском кинотеатре "Колизей".