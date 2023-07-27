В Калининграде презентовали международную площадку научного диалога "Балтийская платформа"

Она создается для совместного обсуждения проблем и их решений в странах Балтийского региона

КАЛИНИНГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Новую площадку "Балтийская платформа" для диалога между научными сообществами разных стран презентовали в Калининграде. Она создается для совместного обсуждения проблем и их решений в странах Балтийского региона, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Калининградской области.

Презентация научной площадки прошла в Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Канта, где собрались представители научного сообщества России.

"В непростых условиях сегодняшней политической и экономической действительности мы, в том числе и наши зарубежные коллеги, которые могут относиться к нам враждебно, должны понимать, что мы вынуждены жить и существовать рядом, в одном региональном пространстве - экологическом, социальном и даже культурном. Страны Балтийского региона никуда не денутся от проблем защиты окружающей среды, изменения климата, сохранения культурного и исторического разнообразия и многих других, в том числе природных и техногенных чрезвычайных ситуаций", - сказал журналистам директор Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

Он добавил, что многие зарубежные ученые относятся к инициативе создания подобной площадки положительно. "У меня с некоторыми коллегами уже был диалог на эту тему, они позитивно это воспринимают. В прошлом году, когда эта идея была выдвинута в Светлогорске на форуме Союзного государства, в некоторых восточно-европейских СМИ нас обвинили чуть ли не в подготовке плана влияния и воздействия, подготовке большой политической кампании. Нет, мы за то, чтобы услышать разные точки зрения, <...> но критикой и взаимными претензиями не должно все ограничиваться. Нужно пространство для диалога и коммуникаций", - подчеркнул Войтоловский.

Как добавил председатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. А. А. Громыко Алексей Громыко, даже если в ближайшие годы из-за геополитической обстановки зарубежные ученые не захотят принять участие в диалоге, то такая ситуация не сможет длиться вечно. "То, что мы предлагаем, это рассчитано не только на сегодняшний день. Научное сообщество в России, наши коллеги из Балтийского федерального университета, Института Европы РАН и других научных центров, мы хотим заглянуть за горизонт, посмотреть, как будет выглядеть большой Балтийский макрорегион или Арктический регион через 5-10-15 лет. Этот тот горизонт, на который возможно научное прогнозирование. Мы предлагаем диалог", - сказал он.

О "Балтийской платформе"

Идея создания дискуссионной площадки на Балтике была выдвинута в октябре 2022 года на форуме "Рубежи Союзного государства" в Светлогорске и была поддержана участниками форума. Президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Е. М. Примакова Александр Дынкин предложил создать в Калининграде форум на основе опыта Петербургского международного экономического форума с условным названием "Балтийская платформа".