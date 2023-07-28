На севере Иркутской области ожидаются дожди

В регионе также прогнозируют грозы

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Дожди на севере Иркутской области, где действуют лесные пожары, пройдут 30-31 июля. Об этом сообщила ТАСС начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

"Ербогачен - осадки в ночь с 30 июля на 31 июля ожидаются, но несильные. Мамакан, Бодайбинский район - 30 июля слабые осадки, 31 июля более интенсивные. Но температурный фон останется достаточно высокий. Если сейчас и по 30 июля у них 30-32 градуса, то [31 июля температура] снизится до 25-26 градусов. При этом прогнозируются грозы", - сказала собеседница агентства.

По состоянию на утро пятницы, в северных районах Иркутской области зарегистрировано 8 лесных пожаров, при этом 2 очага локализовано на площади 23,5 га, площадь еще 6 возгораний составляет 38 га. Пожары действуют в Мамско-Чуйском, Бодайбинском и Катангском районах. За сутки было потушено 8 возгораний на площади 361 га. По предварительным данным, причиной пожаров стали грозы.

Накануне в Катангском районе ввели режим ЧС, что позволит привлечь к ликвидации возгораний дополнительные силы и средства. В доставке парашютистов-десантников к местам пожаров задействованы вертолеты Ми-8 и самолет Ан-26.