В Омске зафиксировали выбросы двух загрязняющих веществ

Речь идет о Советском округе

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола и метилмеркаптана зафиксировано в атмосфере Омска после жалоб жителей на химический запах. Об этом сообщили ТАСС в Минприроды Омской области, где в четверг был введен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени.

"Замеры проводились в Советском округе в контрольной точке на границе санитарно-защитной зоны предприятия, подлежащего федеральному государственному экологическому контролю (надзору) с 00:10 до 00:50, зафиксированы превышения ПДК фенола в 2 раза, метантиолов по метилмеркаптану в 1,4 раза. Также передвижной экологической лабораторией на улице Перелета, 34 зафиксировано повышенное содержание в воздухе метантиолов по метилмеркаптану, не превышающее ПДК", - рассказали в пресс-службе.

В четверг утром Обь-Иртышское УГМС ввело на сутки в Омской области режим НМУ первой степени, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%. В Минприроды подчеркнули, что повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в этот период свидетельствует о неполноте и недостаточной эффективности мероприятий по снижению выбросов.

В результате проведения замеров определен потенциальный источник загрязнения, который подлежит федеральному экологическому надзору. Информация о превышениях направлена в надзорные органы. Региональные власти также обратились в Росприроднадзор с просьбой организовать проверку предполагаемого источника загрязнения на предмет соблюдения требований по снижению выбросов при неблагоприятных метеоусловиях.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе визита в Омске в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ.