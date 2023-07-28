"Профессор Молчанов" не вышел из Архангельска к севшему на мель "Сомову" из-за тумана

Судно "Молчанов" находится в порту Бакарица

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июля. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" не смогло выйти из Архангельска к севшему на мель научно-экспедиционному судну "Михаил Сомов" из-за тумана в порту Архангельска, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов. "Молчанов" должен доставить к "Сомову" группу водолазов для осмотра корпуса судна, которое село на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа.

"Молчанов" не ушел из-за погоды. С 3:00 до 5:00, когда разводят мосты, был туман и порт был закрыт. Остается ждать следующей ночи и разводки мостов, по прогнозу тумана не ожидается", - сказал Ершов.

"Молчанов" стоит в Архангельске в порту Бакарица. Чтобы выйти из него к морю, нужно пройти под двумя мостами через Северную Двину, днем по ним интенсивное движение.

Как сообщили ТАСС с борта "Сомова", погода в районе судна тихая, пасмурно. Согласно прогнозам, "Молчанов" сможет подойти непосредственно к "Сомову". "Ледовая обстановка спокойная, льдов вокруг "Сомова" нет, льды в проливах Земли Франца-Иосифа выше. Судя по космическим снимкам, по пути между Землей Франца-Иосифа и мысом Желания Новой Земли есть ледовый язык, но его можно обогнуть", - пояснил Ершов.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. В снабжение станций входит дизельное топливо, бензин, масла, газ, дрова, уголь, продовольствие, расходные аэрологические материалы, почти 800 тонн. На судне работают научные экспедиции, в том числе Арктического плавучего университета. Данный рейс судна подходил к завершению, полярная станция имени Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных в рейсе.