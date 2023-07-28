Росприроднадзор выявил нарушения в работе "Нобель ойла" в Коми

На объекте предприятия в начале июля произошел нефтеразлив

СЫКТЫВКАР, 28 июля. /ТАСС/. Росприроднадзор выявил несколько нарушений природоохранного законодательства в работе компании "Нобель ойл" в Республике Коми, на объекте которой на Южно-Ошском месторождении в Усинском районе в начале июля произошел разлив нефти. Компания вовремя не оповестила об аварии и не приняла должных мер по ее ликвидации, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Завершили внеплановую проверку компании "Нобель ойл", которая допустила разлив около 1 тыс. куб. м нефти в реку Колву. Выявили ряд нарушений природоохранного законодательства: компания вовремя не оповестила об аварии, не приняла должных мер по ее ликвидации, план действий при ЧС также отсутствует, как и технические документы на трубопровод. Рассчитываем сумму ущерба природе. Нарушитель будет платить - добровольно или по решению суда", - сообщила Радионова в своем Telegram-канале.

Ранее Ростехнадзор при проведении внеплановой проверки компании обнаружил нарушения при эксплуатации нефтепровода, из-за разгерметизации которого произошел нефтеразлив. Работу трубопровода приостановили на 90 суток. Нарушения связаны с отсутствием технической документации, эксплуатацией сооружения с отклонениями от требований проектной документации, а также проведением ревизии сооружения не в полном объеме.

Разгерметизация нефтепровода ООО "Нобель ойл" на Южно-Ошском месторождении зафиксирована 1 июля в 500 м от реки Колвы. Нефтесодержащая жидкость по уклону местности попала в реку, загрязнено около 1 га почвы. При этом информация о разгерметизации трубопровода поступила лишь 2 июля в 16:15, компания заявляла об учениях. Местным жителям рекомендовали не использовать воду из реки. Возбудили уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшего загрязнение окружающей среды. Ущерб лесфонду от нефтеразлива оценили в 25 млн рублей.