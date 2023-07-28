В Магаданской области в два раза увеличили единовременные выплаты молодым специалистам

Парламентарии также утвердили новые условия получения указанных выплат и пособий

ТАСС, 28 июля. Депутаты Магаданской областной думы в пятницу приняли решение о двукратном увеличении единовременных денежных выплат молодым специалистам в регионе, сообщил ТАСС председатель парламента Колымы Сергей Абрамов.

"Настоящее и будущее развитие любой территории связано с притоком квалифицированных кадров, наш регион исторически развивался именно по такому пути, - сказал Абрамов. - В стране идет борьба за привлечение молодых высокопрофессиональных специалистов. Сегодня на заседании мы приняли ряд законов, которые увеличивают единовременные выплаты. Теперь размер выплаты молодым специалистам до 35 лет увеличен c 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, другие две выплаты увеличены также вдвое - со 150 тыс. рублей до 300 и с 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей".

По информации пресс-службы Магаданской областной думы, парламентарии также утвердили новые условия получения указанных выплат и пособий. Предусмотрена возможность реализации этого права для поступивших по трудовому договору или контракту на работу по специальности, соответствующей квалификационным требованиям к его должности, до получения диплома либо не позднее пяти лет после окончания учебы. Ранее для получения выплаты необходимо было трудоустроиться в течение дакх лет.

В 2007 году в области установили единовременную денежную выплату молодым специалистам в возрасте до 35 лет включительно в размере 50 тыс. рублей. Также в регионе с 2010 года действовал закон о пособии для определенных категорий молодых специалистов в размере 150 тыс. рублей (для выпускников профессинальных образовательных организаций) и 200 тыс. рублей (для выпускников вузов). Все эти выплаты ни разу не индексировались.

Реализация закона оценочно повлечет дополнительные расходы областного бюджета на плановый период 2024 года в размере 20,9 млн рублей и 2025 года - 21,3 млн рублей.