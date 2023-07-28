В Коми планируют открыть медицинский факультет в академии госслужбы

Факультет должен заработать с 2024 года

СЫКТЫВКАР, 28 июля. /ТАСС/. Медицинский факультет планируется создать в Коми республиканской академии госслужбы и управления для решения острой проблемы нехватки врачей. Факультет должен заработать с 2024 года, поручил глава республики Владимир Уйба.

"У нас есть академия госслужбы, нам ничто не мешает открыть на ее базе медицинский факультет. Это наш [региональный] вуз, мы можем открывать там факультеты, в которых есть потребность. А потребность в медицинских кадрах на сегодня колоссальная, именно врачей", - сказал руководитель региона на координационном совете, посвященном вопросам доступности медпомощи.

Глава республики предложил использовать опыт Федерального медико-биологического агентства России, где для решения проблемы с кадрами был создан медицинский институт на базе Обнинского центра. Он подготовил уже два выпуска по 175 человек. При этом был реализован прием по советскому сценарию - абитуриентов отбирали из сельской местности, подписывали с ними договор, по которому они после распределения отправлялись на работу в родное село, подтягивали их по знаниям.

"Это будет дорогая история, обучение одного студента обходится порядка 1 млн рублей. Точно также нужно будет задействовать все кафедры на базе республиканский клинической, детской больниц. Эта история и долгая, первый выпуск будет через семь лет, но нам что-то делать надо. У нас 600 врачей некомплект", - сказал Уйба, поручив проработать варианты создания медицинского факультета на базе академии госслужбы, начиная с 2024 года.

Как проинформировал и. о. министра здравоохранения Коми Ваграм Даллакян, по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в 2022 году трудоустроены 40 врачей и 7 фельдшеров. В этом году планируется привлечь 41 врача и 7 средних медработников, пока набрано 13 специалистов. В прошлом году приобретено девять квартир в Сыктывкаре для медиков узкой специализации, из них четыре до сих пор пустуют, за что глава региона раскритиковал Минздрав. Завершено строительство 11 фельдшерско-акушерских пунктов с жилыми помещениями для медработников. Из резервного фонда правительства Коми выделено 54 млн рублей на строительство девяти домов для медиков.

В Коми не хватает около 650 врачей и 1 200 специалистов среднего медперсонала, что объясняется миграционным оттоком населения.