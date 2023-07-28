В Якутии в 2023 году на развитие науки направят свыше 420 млн рублей

Глава региона Айсен Николаев также дал поручения кабмину республики по дальнейшей поддержке ученых и научной деятельности в республике

ЯКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Якутии направят на развитие научной сферы более 420 млн рублей в 2023 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Якутии в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие Республики Саха (Якутия)" ежегодное финансирование научной сферы возросло более чем в 2,2 раза. В 2023 году на развитие научной сферы предусмотрено более 420 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев, даны поручения региональному кабмину республики по дальнейшей поддержке ученых и научной деятельности в республике. Поручено в три раза увеличить сумму грантов главы республики молодым ученым, специалистам и студентам - с 5 до 15 млн рублей. Помимо того, заработает проект "1 000 лидеров науки и технологий Якутии", "который должен объединить воедино всю масштабную работу по целевой подготовке научных кадров в республике и за ее пределами".

Кроме того, было дано поручение совместно с научной общественностью начать формирование третьего этапа программы комплексных исследований в Якутии. Цель таких исследований - научное обеспечение создания конкурентоспособных технологий, продуктов и услуг для развития базовых и новых отраслей экономики республики. Первый этап комплексных научных исследований в Якутии проводился в период 2016-2017 годов В рамках второго этапа комплексных научных исследований будут реализованы 29 тем научно-исследовательских работ, общая сумма всех исследований оценивается в 440 млн рублей.

По данным регионального правительства, с 2022 года создано 13 молодежных лабораторий, в них трудоустроено более 150 молодых ученых.