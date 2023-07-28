Крупнейший вуз Якутии предложил организовать Сибирско-Африканский консорциум

ТАСС, 28 июля Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) в Якутии предложил создать Сибирско-Африканский консорциум для объединения вузов, заинтересованных в развитии сотрудничества с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Северо-Восточный федеральный университет инициировал создание Сибирско-Африканского консорциума, чтобы объединить усилия сибирских региональных университетов-партнеров СВФУ и африканских вузов Нигерии, Камеруна, Мали и других. Ректор СВФУ Анатолий Николаев подчеркнул, что консорциум объединит университеты, заинтересованные в развитии сотрудничества с Россией для консолидации тематического направления сибирских вузов и распространения опыта СВФУ. Заинтересованность в присоединении к инициативе СВФУ и свою поддержку уже выразили вузы-партнеры СВФУ - Университет Дуалы (Камерун) и Университет имени Ахмеда Баба (Мали)", - говорится в сообщении.

Ректор вуза отметил, что в рамках деятельности нового консорциума СВФУ может занять нишу сохранения языкового и культурного разнообразия. "Это направление может сильно заинтересовать африканские страны, так как проблема сохранения культурного, языкового разнообразия, трансформации и развития идентичности при промышленном освоении исконных территорий в условиях поликультурного государства является одной из главных для наших партнеров", - сказал Николаев.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.