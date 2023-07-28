Санкт-Петербург безвозмездно передаст Петрозаводску 15 троллейбусов

Как сообщила временно исполняющая обязанности главы города Инна Колыхматова, такой шаг позволит заменить старые троллейбусы, которые "отработали свой срок"

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал обращение главы Карелии Артура Парфенчикова о безвозмездной передаче Петрозаводску 15 троллейбусов, которые ранее уже использовались при перевозках. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщила временно исполняющая обязанности главы города Инна Колыхматова.

"Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал обращение главы Карелии Артура Парфенчикова о безвозмездной передаче Петрозаводску 15 троллейбусов, не исчерпавших нормативный моторесурс, в удовлетворительном техническом состоянии", - сказано в сообщении.

Колыхматова подчеркнула, что такой шаг позволит заменить старые троллейбусы, которые "отработали свой срок". Специалисты уже выезжали в Санкт-Петербург, где посетили несколько депо и осмотрели машины, которые потенциально можно забрать. "Сразу скажу, машины не новые, но это современный транспорт, его состояние хорошее. Городу он сейчас крайне необходим, так как позволит заменить на линиях 10 старых машин, которые уже отработали свой срок и просто морально устарели", - сказано в сообщении.

В 2022 году при поддержке правительства Карелии приобрели 21 новый современный троллейбус. В 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" ожидается поставка еще 27 единиц электротранспорта.