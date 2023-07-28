В Новосибирске стартовал интенсив "Архипелаг"

Церемония открытия прошла на площадке Новосибирского государственного университета

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг", проходящий с 28 июля по 7 августа в Новосибирске и Новосибирской области, объединит более 3 тыс. человек из 72 регионов страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Церемония открытия интенсива прошла 28 июля на площадке Новосибирского государственного университета. Участие в ней приняли более 1 тыс. человек.

"В проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг", который проходит в Новосибирске и Новосибирской области с 28 июля по 7 августа, <…> примут участие свыше 3 тыс. человек: представители 187 вузов, 114 стартапов, 280 компаний в области беспилотных авиационных систем (БАС). 1 013 человек станут участниками соревнований дронов", - уточнили в организации.

В течение следующих дней участники - команды разработчиков, вузов, а также представители бизнеса и институтов развития - будут работать над созданием и развитием инициатив в сферах БАС, биотеха и креативной экономики. Авторы проектов, отобранных для участия в акселераторе, смогут пройти образовательный курс, получить поддержку экспертов и представить инициативы потенциальным инвесторам. Для команд, не прошедших отбор на очное участие, будет организован онлайн-интенсив.

В программе - организация соревнований беспилотников по 100 дисциплинам, лучшие результаты будут занесены в Книгу рекордов НТИ по беспилотию. Организаторы также проведут профессиональный форум в сфере БАС. Его участники сформируют будущий облик отрасли и проработают решения для ее развития. Мероприятия "Архипелага" пройдут на четырех площадках и завершатся 7 августа.

Ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" объединяет экспертов технологических рынков и институтов развития, а также команды российских вузов и стартапов. Участие в нем позволяет авторам перспективных проектов проработать свои инициативы в рамках акселерационных программ, найти инвесторов и грантовую поддержку. Организаторами интенсива выступают Платформа НТИ, правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и "Университет 2035".