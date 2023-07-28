В Калужской области пройдет выставка к 100-летию участника Парада Победы Вячеслава Семина

Она продлится с 2 августа до 1 октября

КАЛУГА, 28 июля. /ТАСС/. Выставка "Земляк маршала", посвященная 100-летию со дня рождения участника Парада Победы 1945 года Вячеславу Семину, откроется 2 августа в филиале Музея Победы, расположенном в Жукове Калужской области. Гости музея увидят награды, в том числе медаль "За взятие Берлина", личные вещи ветерана Великой Отечественной войны, который помог открыть "Музей Жукова", сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Музей в Жукове впервые представит уникальную экспозицию, посвященную 100-летию Вячеслава Павловича Семина - участнику Парада Победы 24 июня 1945 года, почетному гражданину Жукова. Она продлится с 2 августа до 1 октября", - рассказала собеседница агентства.

На выставке будут представлены архивные фотографии, документы, а также личные вещи Вячеслава Семина, в том числе его часы, фуражка, погоны. Посетители выставки увидят награды подполковника: ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина". В послевоенное время Вячеслав Семин входил в состав президиума комитета памяти маршала Советского Союза Г. К. Жукова и активно участвовал в сборе средств на строительство "Музея Жукова". "Выставка "Земляк маршала" - это дань уважения человеку, который прошел войну и внес неоценимый вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее героях", - рассказали в Музее Победы, уточнив, что ветерана нет в живых.

Вячеслав Павлович Семин родился 2 августа 1923 года в селе Угодский Завод (ныне город Жуков), в 1941 году окончил Угодско-Заводскую среднюю школу и прямо со школьной семьи отправился на фронт. В боевых действиях принимал участие с апреля 1943 года по 9 мая 1945 года на Брянском, Центральном, 1-м и 3-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах, в составе 37-го гвардейского полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии 9-го гвардейского стрелкового корпуса 61-й армии в должности начальника радиостанции. Обеспечивал в боевой обстановке радиосвязь на командном и наблюдательном пунктах командира стрелкового батальона с вышестоящим командованием.