В Херсонесе на выставке ко Дню Крещения Руси показали кресты эпохи князя Владимира

В экспозицию также вошли клады времен князя Владимира, кольчуги, нательные кресты, а сама экспозиция иллюстрирована миниатюрами из старинной летописи XV века

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Выставка, рассказывающая о жизни Херсонеса, города, на территории которого расположен современный Севастополь, в период зарождения православия на Руси, открыли в малом зале Византийской экспозиции государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. Среди экспонатов - клады времен князя Владимира, кольчуги, нательные кресты, а сама экспозиция иллюстрирована миниатюрами из старинной летописи XV века, которая отражает значимые события из жизни князя Владимира, передает корреспондент ТАСС.

"Мы знаем, что князь Владимир принял крещение в Херсонесе (Корсуни), именно отсюда распространилось христианство по всей Руси, но всегда интересно подтвердить письменные источники археологическими находками. Экспонаты на выставке датируются XX веком н. э., крещение произошло в 988 году, это именно то самое время. На выставке мы воссоздаем при помощи предметов быта образ Херсонеса того времени. Экспозиция двуплановая - с одной стороны, это предметы обихода, а с другой - оформление зала миниатюрами из старинной Радзивилловской летописи XV века, которое полностью поможет погрузиться в эпоху", - рассказал ТАСС заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Павел Хлебовский.

На выставке "Херсонес эпохи князя Владимира" представлены экспонаты, которые отражают административное устройство, духовную и повседневную жизнь византийского Херсона: клады эпохи Владимира, кольчуга и наконечники ножен, нательные и процессионные кресты, украшения, глиняная посуда, фрагмент водопроводной трубы. Миниатюры Радзивилловской летописи иллюстрируют выставку и рассказывают о важных событиях в жизни князя Владимира: о штурме и осаде Херсонеса Херсона, о приезде принцессы Анны и о крещении князя.

Как пояснила ТАСС куратор выставки, заведующая отделом византийской истории музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Яшаева, на выставке ученые впервые собрали воедино экспонаты, которые являются подлинными предметами Херсонеса эпохи крещения.

"Херсонес Таврический - это место силы. И сегодня, к 1035-летию со Дня крещения Руси, мы открыли выставку, посвященную князю Владимиру. Выбор, который он делает, крещение, которое он принимает здесь, на территории древнего города, имеет цивилизационное значение. <…> Единая вера, единый язык, развитие письменности, культуры - все это сделало наш народ единым российский народом. Выбирая православную веру, князь Владимир позаботился о фундаменте нашего государства", - сказала на открытии выставки директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова, подчеркнув, что крещение Руси - это особый праздник, а князь Владимир - особый человек в истории России.

Кроме выставки в Херсонесе также прошли масштабные гуляния. Артисты театра исторического трюка "ИстАри" показали представление "Молодецкие забавы, или Сказ о том, как князь Владимир собирал дружину", ансамбль "Волжские гусляры" представил программу "Сказ о земле русской", для жителей и гостей города работали ремесленные мастерские, где каждый желающий мог изготовить игрушку из глины или разукрасить пряник, а для детей организовали исторические квесты о событиях 988 года.

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.