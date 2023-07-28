В Волгограде впервые запустили экскурсии внутри музейного павильона "Бронекатер БК-31"

Экспонат ранее можно было осмотреть только с улицы

ВОЛГОГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Волгоградцев и гостей города впервые начали пускать на экскурсии в музейно-выставочный павильон "Бронекатер БК-31", передает корреспондент ТАСС. Ранее осмотреть экспонат можно было только с улицы.

Первая экскурсия внутри музейно-выставочного павильона "Бронекатер БК-31" состоялась в городе-герое Волгограде. Мероприятия будут проходить с 28 по 30 июля. Гостям предоставят возможность попасть внутрь объекта на нижней террасе волгоградской набережной. Экскурсантов познакомят с историей военного корабля, им покажут уникальные предметы, поднятые вместе с судном, а также расскажут о роли Волжской речной флотилии во время Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны.

"Пространство закрыто для чего? Бронекатер находится в состоянии исторического объекта, допуск к нему должен быть ограничен по определению. Бронекатер физически невозможно выставить под открытым небом, он находится в консервационном состоянии и должен быть обязательно под навесом. Плюс на нем много редких артефактов. Мы пришли к выводу, что данное пространство может эксплуатироваться более активно. Мы видим, что люди интересуются, выбрали форму более удобную для проведения экскурсий в ночное время, потому как наиболее выигрышно смотреть при [искусственном]освещении", - рассказал ТАСС сотрудник военно-исторического музея "Наследие", участник проекта по подъему, реставрации и созданию музейного комплекса "Бронекатер БК-31" Дмитрий Зимин.

Собеседник агентства отметил, что после первых тестовых экскурсий планируется проводить их систематически.

История корабля

Бронекатер БК-31 затонул 9 октября 1942 года у острова Голодный на середине Волги напротив Сталинграда. Один вражеский снаряд прошел через носовую часть, два других попали в моторный отсек. Команда во главе с 23-летним Павлом Никитиным героически сражалась до последнего, на бронекатере на левый берег Волги они переправляли раненых бойцов, мирных жителей. В ходе операции по поднятию корабля со дна Волги в 2017 году были найдены останки 11 человек, предположительно, членов экипажа. Была проведена работа в архивах Министерства обороны РФ, удалось установить имена пяти героев-краснофлотцев. Весь экипаж перезахоронен на Россошинском военно-мемориальном комплексе под Волгоградом. Реставрационно-восстановительные работы на бронекатере длились более двух лет. Музейно-выставочный павильон "Бронекатер БК-31", который является главным проектом Военно-исторического музея "Наследие", был открыт в Волгограде в июле 2022 года.