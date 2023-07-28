В Ульяновской области начался первый фестиваль семейного автотуризма

Участие в фестивале бесплатное

УЛЬЯНОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Порядка 350 человек из разных регионов России прибыли на первый семейный фестиваль автотуризма "Аммонит" в Ульяновскую область. Об этом сообщил ТАСС директор агентства по туризму региона Денис Ильин.

"Фестиваль продлится три дня - с 28 по 30 июля в агротуристическом историко-культурном центре "Булгарская застава" Старомайнского района. На мероприятие прибыли 100 экипажей, в составе которых около 350 человек из разных регионов страны", - сказал собеседник агентства.

По словам Ильина, семьи прибыли из Иркутска, Москвы и Московской области, Кирова, Тамбова, Новосибирска. Участие в фестивале бесплатное.

"Для Ульяновской области автотуризм - это новое перспективное направление, которое позволит придать новый импульс развитию региональной экономики. На автомобиле в Ульяновской области можно добраться до многих красивых мест. Кроме того, идет активный ремонт дорог, которые ведут к популярным туристическим объектам, например, к ряду санаториев и турбаз, к национальному парку "Сенгилеевские горы", - уточнил он.

По информации Агентства по туризму Ульяновской области, в программе фестиваля выставка автомобилей для путешествий на базе УАЗ, прокат прогулочных лодок, досок для сапсерфинга, конные прогулки. Церемония открытия фестиваля пройдет в субботу. В этот день лучшие шеф-повары региона на гастрономическом рыбном фестивале приготовят блюда из рыбы по авторским рецептам. В субботу для участников и гостей мероприятия также будет организована выставка-продажа изделий народно-художественного промысла и мастер-классы от ремесленников.

По поручению президента России в 2023 году будет сформирована концепция развития автомобильного туризма по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".