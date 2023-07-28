В Астрахани стартовал яхтенный поход юнармейцев

Участников похода ожидает образовательная программа по морскому делу

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Яхтенный поход "Паруса памяти юнфлот", стартовавший в пятницу в Астрахани, объединил под девизом "Каспий - море дружбы" около 50 юнармейцев из Дагестана, Калмыкии, Астраханской области, Краснодарского края и впервые - команду воспитанников детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас Сарбаз" из Казахстана. Об этом ТАСС сообщил начальник Астраханского регионального штаба движения "Юнармия" Павел Мамонтов.

"Наш яхтенный поход "Паруса памяти юнфлот" объединил команды имеющих выход к Каспийскому морю регионов - юнармейцев из Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Астраханской области, Краснодарского края, а также воспитанников движения "Жас Сарбаз" Атырауской области Республики Казахстан. Ребята из Казахстана приехали на четвертый международный этап яхтенного похода по нашему приглашению, для Всероссийского проекта "Яхтенный поход "Паруса памяти юнфлот" - это первый такой опыт. Раньше участвовали только юнармейцы из регионов России, поэтому мы в этом плане являемся первопроходцами. Думаю, что наш опыт подхватят в дальнейшем другие территории", - сказал он.

Мамонтов пояснил, что военно-патриотическое движение "Жас Сарбаз" Атырауской области было создано в 2018 году по инициативе Минобороны Казахстана, подержано президентом республики и является сегодня в стране самым массовым патриотическим движением. Его участники, в частности, ездят на военно-спортивные сборы, занимаются робототехникой, допризывной подготовкой.

Участников яхтенного похода ожидает насыщенная образовательная программа по морскому делу. В субботу молодые люди пройдут теоретическую подготовку, преподавать им морское дело будут сотрудники Центра эстетического воспитания детей и молодежи. В воскресенье команды пройдут на яхтах маршрут вокруг городского острова, стартовав по Волге вверх от Дворца бракосочетаний. Около памятника Петру I запланирован торжественный спуск венка на воду - как воинский ритуал, который осуществляют военнослужащие каспийской Флотилии.

"Уверен, что яхтенный поход вдохновит тематикой моря, потому что одна из его главных целей - побудить ребят заниматься морской деятельностью для дальнейшего профессионального роста и социализации карьеры. Для нас укрепление связи с молодежью Прикаспийских государств - приоритетная задача. Все дети одинаковы - они влюблены в жизнь и хотят свернуть горы. У всех мальчишек и девчонок из стран Прикаспия - Казахстана, Азербайджана, Ирана, Туркменистана - такие же желания, как и у наших российских ребят, - познавать много нового, знакомиться со сверстниками, развиваться и выбирать будущую профессию", - добавил собеседник агентства.