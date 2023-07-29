В Архангельской области жителям прибрежных сел разрешили ловить рыбу сетями

Глава региона Александр Цыбульский также сообщил, что увеличили суточные нормы вылова в Белом море: для наваги - до 100 кг, корюшки - до 50 кг

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Жителям сельских населенных пунктов Архангельской области разрешили ловить рыбу сетями, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский.

"Хорошая новость для сельских рыбаков. В декабре прошлого года на Северном научно-промысловом совете мы подняли вопрос о необходимости утвердить перечень сельских прибрежных населенных пунктов, жители которых могут ловить рыбу сетями, - написал Цыбульский. - Все предложения Архангельской области учтены. С 31 июля такой перечень вступает в силу".

Теперь граждане, зарегистрированные по месту жительства в населенных пунктах, указанных в перечне, могут ловить рыбу сетями во внутренних морских водах, прилегающих к территории Архангельской области. При этом вылов сетями запрещен в акваториях морских портов Архангельск (с портопунктом Соловки), Мезень и Онега.

Кроме этого, увеличены суточные нормы вылова в Белом море: для наваги - до 100 кг, корюшки - до 50 кг.