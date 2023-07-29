На Соловках завершилась самая северная в России регата

Общая протяженность гонки составила около 350 миль

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Самая северная в стране Соловецкая регата завершилась на Соловках. Как сообщили ТАСС в оргкомитете, первое место в общем зачете заняла яхта "Мустанг" из Архангельска.

"Первое место - "Мустанг", на втором Escapade, третье место у яхты "Люкс", - сказала собеседница агентства.

Гонка по Белому морю проводилась в 48-й раз. Маршрут 2023 года: Архангельск - Красное - остров Кумбыш - Пертоминск - остров Жижгин - Пушлахта - Онега - Соловки. Общая протяженность гонки - около 350 миль. Соловецкая регата - это не только спортивное соревнование, но и фестиваль, мероприятия для знакомства с территорией. В труднодоступной деревне Пушлахте для участников подготовили культурную программу, яхтсменов посвятили в соловецкие юнги, в Онеге прошел парад яхт и праздник "Морошка. Рыбешка. Да поморска одежка".

Соловецкая регата - традиционный фестиваль парусных яхт, состоящий из нескольких этапов, который проводится на акватории Белого моря с 1974 года. Инициатором регаты выступил участник Олимпийских игр Юрий Анисимов.