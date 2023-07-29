Нижегородский Дом народного единства отстранит охранника, не пустившего детей в грозу

До частной охранной организации, сотрудничающей с учреждением, довели информацию о необходимости принятия мер и неформального отношения к нештатным ситуациям

ТАСС, 29 июля. Нижегородский Дом народного единства отказался работать с охранником, который не пустил детей в здание во время грозы. Об этом сообщается в Telegram-канале Дома народного единства.

"Проведена служебная проверка. Руководитель Дома народного единства в связи с недопустимым поведением сотрудника частной охранной организации принял решение, что охранник, позволивший себе подобное поведение по отношению к жителям, не будет работать в Доме. Отметим, что охранник не является штатным сотрудником Дома народного единства. Тем не менее, мог решить вопрос положительно, связавшись с руководством", - говорится в сообщении.

До частной охранной организации, работающей с Домом, довели информацию о необходимости принятия мер и неформального отношения к нештатным ситуациям, особенно, если речь идет о детях.

"Со всеми сотрудниками Дома народного единства проведена разъяснительная работа на будущее. Уверены, что в будущем такие ситуации исключены", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина попросил охранника Дома народного единства пустить его с детьми в здание, чтобы переждать дождь, однако представитель охранной организации отказал ему в этом. Дом народного единства располагается в Парке имени А. С. Пушкина в Нижнем Новгороде.

На Нижний Новгород обрушилась гроза с сильным ветром и градом. Пресс-служба правительства Нижегородской области сообщила, что на нескольких маршрутах из-за поваленных деревьев затруднено движение автобусов. В связи с неблагоприятными погодными условиями в филиале "Россети Центр и Приволжье", "Нижновэнерго", ввели режим повышенной готовности.