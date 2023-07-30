В Поволжье в некоторых регионах ожидаются грозы и ливни

Порывы ветра могут достигать 24 м/с

ТАСС, 30 июля. Грозы и ливни ожидаются в воскресенье в Татарстане, Ульяновской, Пензенской области и в нескольких других регионах Приволжского федерального округа, где накануне прошел ураган и погибли люди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Татарстан: местами град, шквалистые усиления до 19-24 м/с, гроза, ливни. Ульяновская область: локально гроза. Пензенская область: местами гроза, сильный дождь", - следует из данных прогностической карты предупреждений по Приволжскому федеральному округу.

Грозы пройдут в отдельных районах Башкирии, местами возможно усиление ветра до 18 м/с, а воздух днем прогреется до плюс 30-35 градусов. В Самарской области тоже жарко - до плюс 31 градуса тепла, местами также пройдут грозы, при этом порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Грозы местами продут и в Оренбургской области, ливни с грозами и шквалистым усилением ветра - в Саратовской области.

О грозах, сильном дожде и граде вечером 30 и 31 июля предупредили жителей Пермского края. В краевом управлении МЧС отметили, что при грозе порывы ветра днем будут достигать 17-22 м/с. По информации Удмуртского Гидрометцентра, грозы ожидаются местами по региону ночью и днем 31 июля.

По данным Гидрометцентра, в Марий Эл, где накануне из-за падения деревьев погибли 8 человек и пострадали еще 29, неблагоприятных погодных явлений сегодня не ожидается. В Кировской области сегодня сильная жара до 35 градусов и выше.

По данным пресс-службы МЧС России, в субботу от непогоды пострадали Татарстан, Марий Эл, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области, где прошли ливни и грозы с порывами ветра до 27 м/с. Ветер повредил кровли домов и соцобъектов, повалил деревья. Пострадали около 80 человек, минимум 9 погибли. Без света остались почти 100 тыс. человек.