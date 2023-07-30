В Татарстане прогнозируют дожди и грозы

В регионе действует штормовое предупреждение

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Дожди в Татарстане, по прогнозам синоптиков, будут идти до пятницы, в республике продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом во время внепланового заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщил рассказал начальник ФГБУ "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан" Сергей Захаров.

"На сегодня штормовое предупреждение действует так же. В понедельник ожидается кратковременный дождь, гроза, град, порывистый ветер. Минимальная температура ночью - 14-19 [градусов тепла], днем - 22-24 градуса. Во вторник также сохранится неустойчивая погода, дождь, местами гроза, ветер. Температура также высокая, 22-24 градуса. В среду ветер уже ослабевает, температура начинает расти, [будет] 24-29 градусов, местами небольшой кратковременный дождь. Аналогичная погода [прогнозируется] на 3-4 августа", - сказал он.

В Татарстане в субботу вечером прошли грозы со шквалистым ветром и ливнями. В мэрии Казани сообщили, что в городе есть случаи падения деревьев во дворах, со зданий некоторых предприятий сорваны элементы кровли, снесено несколько торговых павильонов и легких конструкций. В ряде домов повреждены окна и балконные ограждения. Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, почти 12 тыс. потребителей остались без электричества, к утру воскресенья специалисты восстановили электроснабжение. В Минздраве республики сообщили, что в результате непогоды погиб 14-летний ребенок, еще 23 человека пострадали.