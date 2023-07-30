В Мурманской области прошел парад войск Североморского гарнизона

Главе Североморска Олегу Прасову вручили почетный знак по случаю присвоения населенному пункту звания "Город морской доблести"

ТАСС, 30 июля. Парад войск Североморского гарнизона и военно-морской парад на рейде Кольского полуострова прошли в Североморске Мурманской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мы гордимся, что на территории нашей области базируется Краснознаменный ордена Ушакова Северный флот - самый мощный флот нашей великой страны. Воины-североморцы успешно выполняют все поставленные задачи и в Мировом океане, и в рамках специальной военной операции. Мы гордимся доблестью и честью наших военнослужащих и тем, как они действуют, выполняя задачи. С огромным уважением мы относимся к семьям, близким, всем тем, кто ждет их дома, помогая им и переживая за них", - приводит пресс-служба слова главы региона Андрея Чибиса из его выступления на параде.

В День ВМФ губернатор вручил главе Североморска Олегу Прасову почетный знак по случаю присвоения столице Северного флота звания "Город морской доблести".

В Североморске проходит концертная программа с участием Ансамбля песни и пляски Северного флота, артистов Центрального дома Российской армии, Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и местных творческих коллективов. Днем для жителей и гостей Североморска на центральной площади города развернуты ярмарка, выставка военной техники, работают аттракционы. Завершится День ВМФ в Североморске праздничным салютом.