В Норильске в 2025 году создадут туристический визит-центр

Стоимость проекта составит около 80 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Туристический визит-центр стоимостью ориентировочно 80 млн рублей появится в Норильске на севере Красноярского края в первом квартале 2025 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы Норильска Владимир Баринов.

"В настоящий момент за счет средств компании "Норникель" разрабатывается проектно-сметная документация. Общий предварительный объем финансирования на строительство и оснащение оценивается в 80 млн рублей. Денежные средства планируется выделить из бюджета муниципалитета", - сообщил Баринов, добавив, что работы по созданию центра начнутся в 2024 году, а ввести его планируют в первом квартале 2025 года.

"Для себя мы ставим амбициозную задачу, и уверен, что мы сможем ее реализовать - создать лучший визит-центр в России. Для этого у нас есть уникальное помещение, с высокими потолками, колонами на центральной улице города - Ленинский проспект, дом 16", - подчеркнул Баринов.

По его словам, визит-центр будет многофункциональным, в нем разместят не только зону приема туристов с информационной стойкой, но и создадут пространство для проведения выставок и экспозиций, зону проведения виртуальных экскурсий. Кроме того, на его территории будет внедрена единая система продажи всех туристических продуктов.

Ранее власти города сообщали, что туристический поток в Норильске за 4 года вырос более чем в 3 раза - с 3,9 тыс. человек в 2019 году до 12 тыс. туристов в 2022 году.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек.