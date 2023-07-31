Хабаровский край посетят порядка 6 тыс. китайских туристов в 2023 году

Глава края Михаил Дегтярев также сообщил, что у гостей региона большой интерес вызывают поездки на Шантарские острова

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Китайские туристы интересуются поездками на Шантарские острова в Хабаровском крае, где можно увидеть китов, и экологическими турами. Регион с запуском группового безвизового туристического обмена между Россией и Китаем около 6 тыс. туристов в этом году, сообщил ТАСС глава края Михаил Дегтярев.

"С 1 августа состоится запуск электронной визы, которая также является упрощенным способом посещения иностранными гражданами нашей страны. Итогом этого, а также введения безвизового обмена мы видим увеличение туристического потока со стороны КНР, ожидаем, что в этом году Хабаровский край посетят как минимум 6 тыс. китайский туристов", - сказал Дегтярев. До пандемии регион посещали несколько десятков тысяч иностранных туристов в год, в основном - граждане Китая.

Он добавил, что Китай является важным стратегическим партнером Хабаровского края в сфере туризма, поэтому в регионе с нетерпением ждут возможности принимать на своей территории китайских туристов в рамках соглашения о безвизовом туристическом обмене. "Это самый удобный и востребованный способ пересечения государственной границы, как для российских, так и китайских путешественников", - сказал губернатор.

Он сообщил, что туроператоры Хабаровского края получают от китайских коллег запросы на посещение Хабаровска и территории края, большой интерес вызывают поездки на Шантарские острова, востребованы приключенческие, экологические и рыболовные туры. Также китайские путешественники, по словам Дегтярева, высоко ценят получение культурного опыта, стремятся открыть для себя новую среду и образ жизни. Туркомпании края готовы удовлетворить имеющийся спрос, а также предложить новые турпродукты, в числе которых обзорные экскурсии, отдых в глэмпингах, гастротуризм.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнется с 1 августа 2023 года.

В новость была внесена правка (09:06 мск) - передается с исправлением в заголовке, первом и третьем абзацах в связи с корректировкой информации Министерством туризма Хабаровского края, верно - 6 тыс.