В Югре впервые начали использовать нейросеть для МРТ-диагностики

В базе данных новой разработки содержатся десятки миллионов исследований

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты окружной больницы Нижневартовска впервые в Ханты-Мансийском автономном округе начали использовать искусственный интеллект в проведении диагностики магнитно-резонансным томографом. Это позволяет значительно экономить время, поскольку программа делает все исследования и выдает протокол с описанием менее чем за минуту, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем Telegram-канале.

В базе данных новой разработки содержатся десятки миллионов исследований, МРТ-изображений с комментариями специалистов, что позволяет программе автоматически идентифицировать анатомическую структуру, проводить необходимые измерения, составлять текстовые описания снимка и протокол исследования.

"Рентгенологи окружной больницы Нижневартовска первые в Югре, кто начал тестирование модуля искусственного интеллекта в МРТ-диагностике. Они используют российское программное обеспечение для анализа медицинских изображений. В первую очередь, для врачей это вспомогательная программа, которая может взять на себя часть рутинной работы, а именно: измерение и описание снимка", - написал он.

Как отметил заведующий рентгеновским отделением нижневартовской окружной больницы Евгений Шварцбурд, чьи слова приводятся в тексте, весь анализ снимка в программе длится около минуты, затем она показывает и маркирует цветом области, которые отклоняются от нормы. "Эта работа, которая у ренгенолога занимает значительную часть времени, <...> теперь делается менее чем за минуту данным искусственным интеллектом", - подчеркнул он.