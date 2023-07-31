31 июля, 08:41

В аэропорту Иркутска планируют построить вторую взлетно-посадочную полосу

Помощник президента РФ Игорь Левитин отметил, что полоса не должна "мешать жителям прилегающих территорий по шумовым воздействиям"

ТАСС, 31 июля. Вторая взлетно-посадочная полоса может быть построена в аэропорту Иркутска. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области по итогам совещания с помощником президента Российской Федерации Игорем Левитиным.

"Мы должны обеспечить комфортные условия для трех миллионов пассажиров в действующем аэропорту [Иркутска]. Для этого необходимо строить новый терминал, делать реконструкцию действующей взлетно-посадочной полосы. Проектировщики получат поручение рассмотреть возможность строительства второй взлетно-посадочной полосы, которая должна быть в этом аэропорту и не мешать жителям прилегающих территорий по шумовым воздействиям", - приводит пресс-служба областного правительства слова Левитина.

В 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал указ "О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области". С 2015 по 2022 год в реконструкцию аэропорта за счет компании "Международный аэропорт Иркутск" вложено более 2,7 млрд рублей. Был проведен капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий аэродрома и светосигнального оборудования, реконструирована взлетно-посадочная полоса. До 2026 года планируется вложить в реконструкцию более 800 млн рублей. В 2022 году аэропорт Иркутска обслужил более 2,6 млн человек. 

Теги:
РоссияЛевитин, Игорь ЕвгеньевичИркутская область
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