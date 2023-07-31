В Бурятии появится "Дом мастеров", объединяющий ремесленников

Куратором проекта выступает ювелир-оружейник Жигжит Баясхаланов

УЛАН-УДЭ, 31 июля. /ТАСС/. Единое пространство, объединяющее ремесленников Бурятии, появится в Улан-Удэ. Им станет "Дом мастеров", там можно будет продавать сувениры и проводить мероприятия для туристов, сообщила ТАСС директор туристского информационного центра "Байкал" Ирина Суздальцева.

"Решение о создании "Дома мастеров" принято в дни проведения фестиваля "Арт Бурятия", который проходит с 28 июля по 3 августа. Основная цель - найти интересные работы мастеров из Бурятии, чтобы создать аутентичную линейку сувениров", - сообщила Суздальцева.

По ее словам, это будет не только точка притяжения для туристов, но и место концентрации произведений ремесленников - для сохранения традиций и культуры народов, проживающих на территории республики.

Куратором проекта выступает ювелир-оружейник Жигжит Баясхаланов. По его мнению, в дальнейшем опыт создания "Дома мастеров" необходимо распространить в разных районах Бурятии - главным образом там, где расположены наиболее популярные туристические места.

Резидентами первого "Дома мастеров" станут участники фестиваля "Арт Бурятия", прошедшие отбор. Это более 60 мастеров. В летнем лагере на Байкале для них 2 августа пройдут лекции от экспертов - художников, авторов популярных проектов в сфере туризма. Ремесленники узнают, как улучшить свою сувенирную продукцию, как проводить мастер-классы для путешественников из разных уголков России. Мероприятие состоится в поселке Танхой, на территории Байкальского заповедника.

Фестиваль "Арт Бурятия" проводится по проекту "Дни туризма на Великом Шелковом пути". Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения в республике является озеро Байкал, также у любителей активного туризма популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики.