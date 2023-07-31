В Якутии заявили, что ввод нового аэропорта Нерюнгри увеличит поток пассажиров в 1,6 раза

Общая строительная готовность составляет 93%

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Годовой поток пассажиров после ввода нового аэропорта Нерюнгри в якутском поселке Чульман увеличится более чем в 1,6 раза и составит около 250 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

Уточняется, что в Чульмане продолжается строительство нового аэропорта Нерюнгри. Почти два года назад после реконструкции была введена взлетно-посадочная полоса самого южного авиаузла региона, в данный момент идет строительство современного аэровокзала и обустраивается вспомогательная инфраструктура.

"В три раза увеличивается мощность обслуживания пассажиров за счет нового терминала, в старом было 100 пассажиров в час, в новом уже 300 пассажиров в час. Таким образом, увеличится годовой поток пассажиров. По прогнозным данным Минтранса региона, он увеличится со 154 тыс. человек в год до порядка 250 тыс. человек в год", - сообщили в правительстве. Площадь двухэтажного здания составит 9 тыс. кв. м.

Общая строительная готовность составляет 93%, объект планируется сдать до конца года. "Служебно-пассажирское здание готово на 82%. Идут внутренняя отделка помещений, штукатурка стен и потолков, укладка полов, установка внутренних дверей, прокладка трубопроводов тепло- и холодоснабжения приточных установок систем вентиляции, монтаж кабель-каналов и другие внутренние работы. Также завершается строительство аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускного пункта, склада горюче-смазочных материалов, станции водоподготовки", - уточнили в правительстве.

Аэропорт Нерюнгри находится в 8 км от поселка Чульман, состоит в ведении федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера". Старый аэровокзал на 100 человек в час был построен в 1987 году.

Нерюнгри - административный центр Нерюнгринского района, одного из наиболее промышленно развитых районов Якутии и Дальнего Востока. Является вторым по величине городом Якутии, расположен на юге республики, там проживают свыше 59 тыс. человек. Как отметил глава региона Айсен Николаев, для Южной Якутии необходимость развития авиационного и наземного сообщения имеют решающее значение как для повышения качества жизни людей, так и для развития промышленности.