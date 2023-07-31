Тюменская дума приняла закон о концессионном соглашении для создания межвузовского кампуса

Соглашение для реализации инвестиционного проекта по созданию кампуса планируется заключить с компанией "Врата Сибири"

ТЮМЕНЬ, 31 июля. /ТАСС/. Тюменская областная дума приняла закон о концессионном соглашении о финансировании, строительстве и эксплуатации межвузовского кампуса в Тюмени. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

"Региональный закон "Об условиях концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации межуниверситетского кампуса мирового уровня в городе Тюмени" принят на заседании Тюменской областной думы", - говорится в сообщении.

В информационном центре уточнили, что концессионное соглашение для реализации инвестиционного проекта по созданию кампуса планируется заключить с компанией "Врата Сибири". Проект кампуса предполагает строительство 10 объектов, среди которых учебно-лабораторный комплекс, технопарк, центр поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центр, четыре общежития и гостиница. Общая площадь объектов - более 167 тыс. кв. м.

Глава Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что кампус вместит почти пяти тысяч студентов. В 2027 году объект будет введен в эксплуатацию, бюджет проекта составит 32 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году создать сеть из 25 современных кампусов, 17 из них уже находятся на разной стадии реализации благодаря национальному проекту "Наука и университеты", реализуемому Минобрнауки России. Это позволит создать более 61 тысячи мест для подготовки кадров в соответствии с направлениями региональных стратегий социально-экономического развития, а также увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, и молодых преподавателей и ученых. Концепции кампусов предполагают большое количество открытых образовательных пространств, трансформируемых аудиторий.