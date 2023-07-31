В Поволжье ожидаются кратковременные дожди и возвращение высоких температур

Под влияние фронта попадут Киров, Пермь, частично Ижевск

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Поволжье на этой неделе. При этом в большинство регионов к выходным вернется жаркая погода, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"В предстоящую неделю погоду на большей части Поволжского региона будет определять область высокого давления, которая усиливается на западе и в центре европейской России. А вот северные, северо-восточные, восточные районы, которые больше относятся уже скорее даже к Предуралью, будут находиться в зоне атмосферного фронта. При том, что этот фронт зажат между двумя антициклонами. <…> Он будет находиться там достаточно продолжительное время, провоцируя грозовые дожди", - сказала Котилевская.

Под влияние фронта попадут Киров, Пермь, частично Ижевск. Так, в Кирове практически всю неделю будут идти кратковременные дожди с грозами, максимальная температура в начале недели не превысит +23 градусов. "И только в четверг-пятницу больше начнет сказываться влияние антициклона, будет больше солнца, температура будет повышаться", - сказала Котилевская.

В Перми, где также ожидаются дожди и грозы, во вторник и в среду прогнозируется до +25, в пятницу до +28. Улучшение погоды с середины недели прогнозируется также в Нижнем Новгороде и в Казани. В столице Татарстана температура повысится в среду и четверг до +26, в пятницу до +29. При этом не исключены кратковременные дожди.

Наиболее жаркая погода ожидается в Самаре, где прогнозируется рост температуры от +28 градусов во вторник до +32 градусов к концу недели. В Оренбурге к концу недели ожидается до +34 градусов.

Также жаркая погода прогнозируется в Башкирии, где температура будет доходить до +30 градусов. При этом в начале недели местами по республике ожидается очень сильный ветер порывами до 22-27м/с, сообщили в Башгидрометцентре.

Последствия урагана

В большинстве регионов ПФО продолжают устранять последствия урагана, который прошел в выходные. Так, в Нижнем Новгороде в период дождливых выходных было откачано более 4 тыс. кубометров воды. 60% заявок об упавших деревьях уже отработаны, сообщили в городской администрации.

В Казани были сформированы 79 бригад из сотрудников городских предприятий и организаций. Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров на заседании в мэрии сообщил, что оперативный штаб продолжит работать до полного устранения последствий. "Давайте доведем дело до конца. Если из двора были убраны ветки, дальше необходимо, чтобы дворники очистили территорию. За сутки наведем полный порядок в городе", - отметил он. Всего в столице Татарстана повалено 165 деревьев, повреждено 19 автомобилей и кровля на пяти домах, сорваны крыши с десяти домов. Кроме того, 109 аварий произошло на системах электроснабжения.

Оперативный штаб работает и в Ульяновске. Спасатели и городской центр по благоустройству и озеленению продолжают убирать упавшие деревья, а также крупные ветки с улиц. Специалисты управляющих компаний проводят обследование кровель и фасадов домов, наводят порядок на придомовых территориях. По данным администрации города, всего в Ульяновске упали 264 дерева, повреждено 14 километров ЛЭП, 18 светофоров, деревьями повалено 14 опор электропередачи, под отключение попала 61 трансформаторная подстанция, от электричества было отключено более 16 тыс. абонентов.

В Оренбургской области повреждения зафиксированы в нескольких поселках. В частности, были повреждены кровли домов, школы, здании котельной. На территории пострадавших населенных пунктов ввели режим ЧС.

Три грозовых фронта прошли в выходные в Кировской области. Из-за непогоды фиксировались обрывы проводов, отключения электроэнергии. Как рассказал в ходе еженедельного оперативного совещания у губернатора региона министр энергетики и ЖКХ области Владимир Климентовский, на 8 утра 31 июля без электричества оставались 7,7 тыс. человек. К вечеру электроснабжение планируется восстановить полностью.

Работа по устранению последствий сильного ветра с грозой продолжается и в Чувашии. Глава республики Олег Николаев на совещании в региональном правительстве 31 июля поручил в течение недели оценить ущерб, нанесенный стихией, и определить перечень восстановительных работ с источниками их финансирования. Исполняющий обязанности главы Государственного комитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) Александр Степанов доложил, что 29 июля из-за непогоды без электроснабжения остались жители 71 населенного пункта в восьми муниципальных округах, были повалены 49 деревьев, повреждено 11 опор линий электропередачи, 3 линии газопровода, ведущие к частным жилым домам, а также повреждены кровли 11 частных жилых домов и двух социально значимых объектов. В большинстве населенных пунктов удалось восстановить электроснабжение, работы по оставшимся планируется завершить в течение суток. По данным ГКЧС Чувашии, 30 июля в селе Чувашские Алгаши Шумерлинского муниципального округа из-за грозы загорелся жилой дом. Огнем были уничтожены его надворные постройки, погибли 32 овцы.

Предупреждения о непогоде

Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях продолжают действовать в ряде регионов. Так, желтый уровень опасности объявлен в Самарской области. Днем 31 июля местами в регионе ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с. В МЧС Башкирии сообщили, что в республике в ближайшие сутки прогнозируются неблагоприятные погодные явления, в отдельных районах грозы, порывы ветра до 16 м/с. О возможных грозах 31 июля предупреждает жителей и ГУ МЧС по Мордовии. В Удмуртии ночью и днем 1 августа ожидаются грозы с сильным ветром.