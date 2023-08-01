Под Новосибирском для участников СВО создадут центр реабилитации

Идет подготовка медико-технического задания

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Реабилитационный центр для участников специальной военной операции создадут в Новосибирской области на базе Бердского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Сейчас идет подготовка медико-технического задания, сообщили ТАСС в пресс-службе Минсоцразвития области.

"Создание регионального многопрофильного центра реабилитации инвалидов и ветеранов специальной военной операции планируется на базе ГАУ ССО НСО "Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М. И. Калинина", - сообщили в министерстве.

Как уточнили в пресс-службе, начало строительства предполагается с выделением дополнительных средств из бюджета Новосибирской области при поддержке средств федерального бюджета при поступлении финансирования. "Идет подготовка медико-технического задания", - добавили в министерстве.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что строительство центра планируется начать в 2024 году, мощность центра составит 400 койко-мест. Как отмечал глава региона, выделение необходимого финансирования позволит запустить центр уже через полтора года. На реабилитационные сертификаты в бюджете заложено более 30 млн рублей на 2023 год. Услугой могут воспользоваться все категории участников спецоперации, включая добровольцев и контрактников.