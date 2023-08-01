1 августа, 01:30
Военная операция на Украине

Под Новосибирском для участников СВО создадут центр реабилитации

Идет подготовка медико-технического задания

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Реабилитационный центр для участников специальной военной операции создадут в Новосибирской области на базе Бердского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Сейчас идет подготовка медико-технического задания, сообщили ТАСС в пресс-службе Минсоцразвития области.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Создание регионального многопрофильного центра реабилитации инвалидов и ветеранов специальной военной операции планируется на базе ГАУ ССО НСО "Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М. И. Калинина", - сообщили в министерстве.

Как уточнили в пресс-службе, начало строительства предполагается с выделением дополнительных средств из бюджета Новосибирской области при поддержке средств федерального бюджета при поступлении финансирования. "Идет подготовка медико-технического задания", - добавили в министерстве.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что строительство центра планируется начать в 2024 году, мощность центра составит 400 койко-мест. Как отмечал глава региона, выделение необходимого финансирования позволит запустить центр уже через полтора года. На реабилитационные сертификаты в бюджете заложено более 30 млн рублей на 2023 год. Услугой могут воспользоваться все категории участников спецоперации, включая добровольцев и контрактников. 

Теги:
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация